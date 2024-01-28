عشان تكون اول واحد!! رابط التسجيل في منحة رمضان 2024 الجزائر .. يا تلحق يا لا

رابط التسجيل في منحة رمضان 2024 الجزائر باقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق منحة رمضان 2024، بهدف دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في التعامل مع ارتفاع الأسعار وتوفير متطلبات شهر رمضان، تأتي هذه المنحة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، هذا الإعلان يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لرفاهية المواطنين، ويعبر عن التزامها في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ستكون هذه المنحة حافزًا لتوفير الاحتياجات الأساسية خلال شهر الصوم، وتعكس الرعاية الاجتماعية التي تشكل جزءًا من التوجيهات الحكومية.

رابط التسجيل في منحة رمضان 2024 الجزائر

تم تفعيل رابط التقديم لمنحة رمضان 2024 في الجزائر، وذلك عبر موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

يمكنكم القيام بعملية التقديم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال .

. النقر على أيقونة “منحة رمضان”.

تسجيل البيانات الشخصية، مثل رقم بطاقة التعريف الوطنية، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن، ورقم الهاتف.

تحميل المستندات المطلوبة، وتشمل شهادة عائلية وكشف حساب بنكي ووثيقة عدم الدخل.

الضغط على “تقديم الطلب”.

الشروط اللازمة للتقديم في منحة رمضان 2024 الجزائر:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا.

أن يكون المتقدم غير موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أن يكون المتقدم غير مستفيد من أي إعانة أو منحة أخرى من الحكومة.

قيمة منحة رمضان 2024 في الجزائر هي 10000 دينار جزائري لكل مستفيد. يوفر هذا الرابط فرصة للمواطنين الجزائريين في الأسر الفقيرة للحصول على دعم مالي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان، ويتيح لهم التغلب على ارتفاع الأسعار.