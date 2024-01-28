ريحي دماغك من العيال ونزلي تردد قناة طيور بيبي 2024 وخليهم يتسلوا مع أفضل البرامج وأغاني الأطفال

تردد قناة طيور بيبي 2024 تبحث عنها الكثيرات من الأمهات لتثبيتها على أجهزة الاستقبال لديها حتى يستمتع بها أطفالها من محبي وعشاق أغاني الأطفال المميزة والأفلام الكرتونية، فالكثير من الأطفال يعشق أغاني قناة طيور الجنة بيبي فهي واحدة من أفضل قنوات الأطفال وأشهرها التي تمكنت من تحقيق شهرة كبيرة منذ انطلاقها وذلك على مستوى الدول العربية.

تردد قناة طيور بيبي 2024

قم بإدخال تردد قناه طيور بيبي 2022 إذا كنت تريد أن يقضي أطفالك الوقت الممتع والمسلي والمفيد حيث أن إدخال تردد قناه طيور بيبي سهل للغاية وهو كالآتي:

التردد 11274.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ¾.

تردد طيور بيبي على عربسات

كان يعمل لديك القمر عرب سات يمكنك إدخال التردد الخاص بقناة طيور بيبي على القمر عرب سات منتهى السهولة إذا كان يعمل لديك قمر عرب سات فقم بإدخال التردد التالي:

التردد 11310.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ¾.

مميزات قناة طيور بيبي للأطفال

قناة طيور بيبي لها الكثير من المزايا التي جعلتها واحدة من أهم وأفضل القنوات خلال السنوات الماضية، ومن أهم مزايا القناة ما يلي: