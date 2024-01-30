لو عايز تستخرج بطاقة رقم قومي V I P يبقى تعرف على خطوات استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم في أقل من 3 ساعات

استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم، أعلن السجل المدني عن إمكانية الحصول على البطاقة الشخصية «مستعجلة» في نفس اليوم من خلال استمارة vip، وذلك بأسلوب سهل وميسر، حيث يمكنك الحصول على هذه البطاقة الشخصية من خلال شراء استمارة خاصة بقيمة 170 جنيه وتقديمها مع المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص، وبالتالي ستستلم البطاقة الشخصية الجديدة خلال ساعتين فقط بعد تقديم الاستمارة.

استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم

تم إطلاق موقع إلكتروني مؤخرًا من قِبل مصلحة الأحوال المدنية، بهدف تسهيل عملية استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم للمواطنين الراغبين في ذلك، ويأتي هذا ضمن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من قِبل وزارة الداخلية بهدف تسهيل استخراج الوثائق الرسمية من السجل المدني بدون تعب، ولتجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت شروطًا وتعليمات من وزارة الداخلية يجب الإلتزام بها ، من بينها ضرورة تطابق بيانات المهنة ومكان الإقامة مع ما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي السابقة.

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين

يمكنك الحصول على بطاقة الرقم القومي عبر الهاتف المحمول بسهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية: