أهلا بـ جباسكي “تشكيلة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024” بعد إصابه الشناوي !! .. مصر مصيرها فين

تقوم الآن مباريات كأس الأمم الأفريقية وتستعد مصر غدًا الأحد لمواجهة نظيرتها الكونغو وتقام المباراة في كوت ديفوار وتعتبر المباراة غدًا مباراة مصيرية حيث يلعب الفريقين في مواجهات الدور السادس عشر ويتساءل كثير من مشجعي الرياضة عن تشكيلة المباراة للمنتخب المصري غدًا ضد نظيره منتخب الكونغو وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المباراة.

تشكيلة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو

من المتوقع أن تكون التقسيمة الأساسية للمنتخب المصري كالتالي:

محمد أبو جبل

اللاعب محمد هاني

اللاعب محمد عبدالمعنم

اللاعب أحمد حجازي

اللاعب أحمد فتوح

أحمد سيد زيزو

اللاعب محمد النني

اللاعب حمدي فتحي

اللاعب عمر مرموش

اللاعب مصطفى محمد

اللاعب مروان عطية

ومن المتوقع أن يكون التقسيم لمنتخب الكونغو كالتالي :

اللاعب ليونيل مباسي

اللاعب جايل كاكوتا

اللاعب آرثر ماسواكو

اللاعب شانسيل مبيمبا

اللاعب باتوبينسيكا

اللاعب صامويل موتوسامي

اللاعب شارليس بيكل

اللاعب يوان ويسا

اللاعب ثيو بونجوندا

اللاعب سيدريك باكامبو

اللاعب جيديون كالولو

تشكيلات الفرق منتخب مصر ضد الكونغو