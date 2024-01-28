توقعات ليلي عبداللطيف 2024 الجديدة عن مصري!! تصدم 90% من الشعب .. الناس هتعمل اي

توقعات ليلي عبداللطيف تنبأت العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتوقعات مثيرة حول المستقبل للنجم تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل، في حديثها خلال مشاركتها في برنامج “et بالعربي”، أكدت سيدة التنبؤات أن بسمة بوسيل تُعتبر الشريكة المثالية لتامر حسني، حيث يتشابهان في الروح والقلب، ويتممان بعضهما البعض بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعود الثنائي إلى بعضهما في يوم من الأيام، تلك التنبؤات تلقي الضوء على التآلف الروحي والقلبي بين تامر حسني وبسمة بوسيل، وترجح اندماجهما مجددًا في المستقبل.

توقعات ليلي عبداللطيف

أوضحت ليلى عبد اللطيف، المعروفة بلقب “سيدة التوقعات”، حول الجدل الذي أثارته بتوقعاتها حول علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قائلة: “أنا لست منجمة ولا علاقة لي بالأبراج والنجوم، وما أتوقعه هو مجرد إلهام وإحساس، ولا أهتم بما يقوله الآخرون عن التنجيم، وترديد البعض مقولة ‘كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا’، لأنني شخصيا أرددها”.

التوضيح الذي قدمته ليلى يبرز رؤيتها حيال التنبؤات، حيث تعتبرها مجرد إلهام وإحساس شخصي، وتشدد على أنها ليست منجمة وتستند توقعاتها إلى تلك المفاهيم، وتظهر هذه التصريحات جانبًا من شخصيتها الفريدة التي تتميز بالابتعاد عن التصنّع في عرض توقعاتها.

أوضحت ليلى عبد اللطيف، المعروفة بلقب “سيدة التوقعات”، حول الجدل الذي أثارته بتوقعاتها حول علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قائلة: “أنا لست منجمة ولا علاقة لي بالأبراج والنجوم، وما أتوقعه هو مجرد إلهام وإحساس، ولا أهتم بما يقوله الآخرون عن التنجيم، وترديد البعض مقولة ‘كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا’، لأنني شخصيا أرددها“.

التوضيح الذي قدمته ليلى يبرز رؤيتها حيال التنبؤات، حيث تعتبرها مجرد إلهام وإحساس شخصي، وتشدد على أنها ليست منجمة وتستند توقعاتها إلى تلك المفاهيم. تظهر هذه التصريحات جانبًا من شخصيتها الفريدة التي تتميز بالابتعاد عن التصنّع في عرض توقعاتها.