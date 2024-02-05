هل أعلن صندوق الإسكان عن موعد طرح شقق 90 متر لمحدودي الدخل؟+مميزات شقق سكن لكل المصريين 3

موعد طرح شقق 90 متر تساءل عنها الكثير من المصريين من محدودي الدخل، حيث يعد مشروع الإسكان الاجتماعي واحد من أكثر المشروعات التي لاقت إعجاب كبير من المواطنين بالوقت الحالي، حيث أن المشروع يقام في أغلب المدن الجديدة، كما أنه يوفر للمواطنين شقق سكنية جاهزة وكاملة التشطيب بأسعار مميزة ومناسبة تمامًا وخاصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

موعد طرح شقق 90 متر

طبقًا للتصريحات الأخيرة التي ذكرتها الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد أنه من المتوقع أن تطرح مرحلة أخرى جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي وذلك بمنتصف العام الحالي 2024، كما ذكرت أنه قد سيتم طرح مرحلة تكميلية للمواطنين ممن قاموا بحجز وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين 3، كذلك ذكرت أنه قد تم الانتهاء بالفعل من طرح الوحدات السكنية السابقة يوم 4 يناير الماضي، وأضافت مي عبد الحميد في أحد التصريحات التليفزيونية لها أن الطرح الجديد ضمن مشروع سكن لكل المصريين للمواطنين من محدودي الدخل سوف يتم طرحه بعد مرور ستة أشهر ولكن في الوقت الحالي يتم التركيز أكثر لتوجيه الاهتمام بالمواطنين ممن قاموا بالفعل بحجز الوحدات في المشروع السابق.

سكن لكل المصريين بمساحة 90 متر

قامت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي بالتأكيد على أن هناك ما يزيد عن 1.6 مليون مواطن مصري قاموا بالتقدم بطلبات الحجز للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين، كما تابعت أنه بالفعل تم تسليم حوالي 580 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين لمن قاموا بالحجز، وذكرت أن البنوك قامت بإنفاق حوالي 66 مليار جنيه ضمن التمويل العقاري لمشروع سكن لكل المصريين وأضافت أنه من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 400 مليار جنيه مصري وأضافت أن الشقق مقدمة لمحدودي الدخل بمساحة 90 متر وهي تتكون من ثلاثة غرف بالإضافة إلى مطبخ وحمام، كما أن الوحدات تتميز بأنها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بها.