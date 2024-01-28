خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 | ظهرت بالاسماء فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 نعلن عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لعام 2024 في جميع المحافظات، وينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحانات نصف العام الدراسي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024

في هذا السياق، يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024 عبر اتباع الخطوات التالية بعد اعتمادها وظهورها رسميًا:

تسجيل الدخول: قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي: بوابة نتائج التعليم الأساسي. اختيار المرحلة التعليمية: اختر المرحلة التعليمية المناسبة. اختيار الصف: حدد الصف الثالث الإعدادي في خانة الصف. تحديد الفصل الدراسي: اختر الفصل الدراسي الأول. تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول: حدد امتحانات الفصل الدراسي الأول. كتابة البيانات المطلوبة: قم بكتابة البيانات المطلوبة بدقة. إدخال رقم الجلوس: أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة. الضغط على “استعلام“: اضغط على أيقونة “استعلام”. الانتظار وعرض النتائج: انتظر لبعض الوقت، وسيظهر لك النتائج فور إعلانها رسميًا.

تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي، وقد تم تقديم التقديرات بألوان مختلفة لتمثيل أداء الطلاب، حيث يُفسر كل لون كالتالي:

اللون الأحمر:

يشير إلى أن الطالب لم يتقن المهارات المطلوبة، حيث حصل على درجات تتراوح من 1 إلى 50 درجة.

اللون الأصفر:

يبين أن الطالب يحتاج المزيد من التعلم والدعم، حيث حصل على درجات تتراوح من 50 إلى 65 درجة.

اللون الأخضر:

يدل على أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، حيث حصل على درجات تتراوح من 65 إلى 85 درجة.

اللون الأزرق:

يشير إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات، حيث حصل على درجات تتراوح من 85 إلى 100 درجة.