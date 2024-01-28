كل النتائج “هنـــــــــــــا” عبر بوابة التعليم الأساسي 2024 .. من الصف الرابع حتى الصف الثاني الاعدادي

بوابة التعليم الأساسي شهدت محرك البحث “جوجل” ارتفاعًا في معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في سياق البحث عن بوابة التعليم الأساسي، يعزى هذا الارتفاع إلى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، خاصة لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، وتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الوصول إلى نتائج الامتحانات باستخدام الأسماء وأرقام الجلوس، بعد اكتمال عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب، وإجراء المراجعة في جميع المواد الدراسية.

بوابة التعليم الأساسي

للحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

يدخل الطالب إلى بوابة التعليم الأساسي .

. يحدد الطالب المحافظة التابع لها.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

يضغط على خيار “عرض نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024”.

ستظهر نتيجة الطالب متضمنة جميع درجاته في جميع المواد الدراسية.

يمكن أيضًا للطلاب الاستعلام والحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 عن طريق زيارة المدرسة التابعة لها الطالب أو من خلال الوصول إلى الصفحات الرسمية لكل مدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بوابة التعليم الأساسي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم تُتيح الوصول إلى جميع نتائج النقل لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، وتعد هذه البوابة من أهم المواقع الإلكترونية للحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024، وتشهد ارتفاعًا في البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

يمكن للمستخدمين البحث عن نتائج الصفوف المختلفة والمراحل التعليمية عبر بوابة التعليم الأساسي، وذلك بفضل توفيرها لنتائج الطلاب المقيدين في جميع المديريات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، قد أتاحت محافظة القاهرة موقعًا إلكترونيًا خاصًا لنشر نتائج جميع الصفوف التعليمية، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى هذه النتائج بشكل سهل وفعال.