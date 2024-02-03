التأمينات الاجتماعية توضح حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة قبل شهر رمضان+موعد الزيادة الرسمية للمر

ما حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة التي تساءل عنها الكثير من مستفيدي معاش تكافل وكرامة وذلك بالتزامن مع الزيادة التي تم إضافتها لأصحاب المعاشات خلال الأشهر الماضية فالجميع تساءل هل هناك زيادة جديدة تضاف لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال شهر فبراير المقبل 2024 خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما سوف نوضحه معكم فيما يلي.

ما حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة

مؤخرًا ازداد معدل البحث حول حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة خلال الشهر المقبل فبراير 2024 وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومحرك بحث جوجل من قبل المواطنين المستفيدين من المعاش والذي ازداد عددهم إلى أكثر خمسة ملايين مواطن مصري بالتزامن مع إعلان التأمينات الاجتماعية بزيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات خلال يناير، وهو ما جعل وزارة التضامن الاجتماعات تخرج وتوضح الأمر بأنها لم تقم بالإعلان في وقت سابق بشأن زيادة معاش تكافل وكرامة خلال شهر فبراير المقبل 2024 وهو ما يؤكد أن المستفيدين من المعاش سوف يقومون بصرف معاش فبراير 2024 بنفس قيمته التي تم صرفها في الأشهر الماضية دون إضافة أي زيادة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2024

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي سابقًا المواعيد الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين حيث أنه بإمكان أي من المستفيدين صرف المعاش الخاص به عبر ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والتي تتبع وزارة المالية أو تتبع البنوك المصرية، وذكرت الوزارة أنه بإمكان المستفيدين صرف المعاش عبر ماكينات الصراف الآلي يوم 15 فبراير الجاري 2024.

زيادات معاش تكافل وكرامة السابقة والمنتظرة

وذكرت الوزارة بشأن زيادة تكافل وكرامة أنه خلال 2023 تم زيادة المعاش حتى 40% طبقًا لما أقره رئيس الجمهورية حول زيادة المعاش بنسبة 25% خلال أبريل الماضي، كما تم إضافة زيادة بحوالي 15% على المعاش خلال سبتمبر 2023 وبذلك ارتفع متوسط عن معاش الخاص بتكافل وكرامة خلال عام 2023 من مبلغ 620 جنيه ليصبح 740 جنيه للأسرة المستفيدة، وأن المواعيد الرسمية لأي زيادة في المرتبات والمعاشات تكون في شهر يوليو مع إقرار الموازنة المالية الجديدة، بخلاف أي زيادة يقرها السيد رئيس الجمهورية.

كما أوضحت الوزارة أن المستفيدين من تكافل وكرامة لهم الحق في التعليم المجاني كذلك لهم الحق في الدعم الغذائي بالإضافة إلى دعم الخبز ويصل نصيب الأسرة بعد الدعم المقدم لهم من وزارة التموين ووزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى الدعم المالي إلى مبلغ 1200 جنيه شهريًا.