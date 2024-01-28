نجحت ولا لسه؟!! اليوم السابع نتائج الشهادة الاعدادية 2024 ترم اول .. ألحق اعرف انت جبت كام

اليوم السابع نتائج الشهادة الاعدادية 2024 ترم اول أشارت محافظة الجيزة إلى أنه نظرًا للتساؤلات الكثيرة من قبل أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية حول موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وطرق الحصول على النتيجة، فإنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع الحالي، وأوضحت المحافظة أنه بمجرد اعتماد نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية من قبل محافظ الجيزة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سيتم الإعلان عنها فورًا وتوفير رابط للحصول عليها.

اليوم السابع نتائج الشهادة الاعدادية 2024 ترم اول

تشير المحافظة إلى أنه يمكن لأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على “فيس بوك” و”يوتيوب”، بالإضافة إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة. وتؤكد المحافظة أن النتائج الأولية تشير إلى إحصائيات مرتفعة للطلاب ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أهمية نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تحدد مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول (140 درجة) مصيره في تنسيق الثانوية العامة بعد نهاية العام الدراسي.

بإمكانك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في جميع المحافظات المصرية عبر اتباع الخطوات التالية: