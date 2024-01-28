ظهرت بالتقديرات والدرجات “هنـــا” نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 برقم الجلوس والاسم

يتقرب الجميع في الفترة الأخيرة نتيجة الشهادة الاعدادية والتي تم انطلاقها في الأسبوع الماضي وانتهت يوم الأربعاء ، ويبحث الكثير عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 , وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يتم الان الانتهاء من التصحيح لجميع المواد ويتم رصد الدرجات لجميع الطلاب والطالبات في جميع محافظات الجمهورية , حيث بدأت اجازة منتصف العام والتي ستستمر لمدة أسبوعين ويتم بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم العاشر من شهر فبراير المقبل 2024 .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

ينتظر الجميع بحماس كبير نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 ويترقب الطلاب النتيجة بعد انتهاء الامتحانات يوم الاربعاء الماضي ، وبدء عملية تصحيح المواد على مستوى الجمهورية حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتي ستستغرق حوالي 10 أيام وبعدها سيتم اعلان النتائج , ومن المعروف أن المواد التي يقام بتصحيحها هي كالتالي ، مادة اللغة العربية , ومادة اللغة الانجليزية ، ومادة العلوم ، ومادة الدراسات الاجتماعية ، ومادة الرياضيات بفرعيها الجبر , والهندسة ، ومادة التربية الدينية الاسلامية , ومادة التربية الفنية ، ومادة الكمبيوتر أو الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

تواصل الادارات التعليمية تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي للترم الاول 2024 وتعمل جاهدة لإنهاء التصحيح , ورصد الدرجات لجميع المواد , حيث يجب عليهم انهاء التصحيح في الوقت المحدد والمطلوب منهم وهو تقريبا 10 أيام من وقت انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي للترم الاول 2024 .