لو منفذتش هتطرد بحكم القانون .. تعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم + عقوبة عدم تنفيذ الزيادة

تعديلات قانون الإيجار القديم، ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة على شبكة الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وخاصة بعد بداية العام الحالي، حيث يشهد عام 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة بناء على التعديلات الجديدة في نص قانون الايجار القديم والفئات التي سيتم تطبيق تعديلات زيادة الإيجار عليها.

تعديلات قانون الإيجار القديم

يتساءل الكثير من المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم التي تم الإعلان عنها سابقا، وخاصة مع بداية العام الجديد، وينص قانون الإيجارات القديمة على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني بنسبة 15% وذلك بداية من شهر مارس عام 2022 وحتى عام 2027 وتستمر هذه الزيادة بنفس النسبة سنويا، وبعد ذلك يتم انتقال الوحدة إلى المالك بالقانون، وبناء عليه تعتبر الزيادة الجديدة في مارس القادم من العام الحالي هي الزيادة الثالثة بداية من تنفيذ القانون، وبشكل عام يتم تطبيق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لأغراض غير سكنية.

الامتناع عن دفع زيادة قانون الإيجار القديم

يبحث العديد من الناس عن تفاصيل قانون الإيجار القديم ويتساءل الكثير عن النتيجة المترتبة على عدم تطبيق الزيادة الجديدة، حيث يمكن للمالك طرد المستأجر الإيجار القديم في حالة امتناعه عن دفع الزيادة الجديدة وذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، حيث يعمل المالك على تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في الدائرة المتواجد بها العقار وفي حالة عدم التزام المستأجر بالقانون يحكم له القاضي بطرد المستأجر، ويقصد بالأشخاص الاعتبارية المديريات والقرى والمدن والمؤسسات والجمعيات والهيئات والشركات التجارية والشركات المدنية والأوقاف وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.