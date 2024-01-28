تحديث يومي لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2024 السوق السوداء .. اعرف وصل لكام

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2024 السوق السوداء بعد استقراره في البنوك المصرية وارتفاعه في السوق السوداء، يبحث عدد كبير من المهتمين بمعرفة أسعار العملات عن سعر الدولار اليوم في مصر، حيث شهد سعر الدولار خلال تلك الفترة ارتفاعا مبالغا فيه في السوق السوداء، في حين استقرار سعره داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2024 السوق السوداء

حيث اليوم بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع، اليوم بلغ أيضا سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وفقا للمعلومات الجديدة، وصلت قيمة الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى: