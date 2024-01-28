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تحديث يومي لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2024 السوق السوداء .. اعرف وصل لكام
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2024 السوق السوداء بعد استقراره في البنوك المصرية وارتفاعه في السوق السوداء، يبحث عدد كبير من المهتمين بمعرفة أسعار العملات عن سعر الدولار اليوم في مصر، حيث شهد سعر الدولار خلال تلك الفترة ارتفاعا مبالغا فيه في السوق السوداء، في حين استقرار سعره داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2024 السوق السوداء
حيث اليوم بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع، اليوم بلغ أيضا سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
وفقا للمعلومات الجديدة، وصلت قيمة الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى:
- 1 دولار أمريكي يساوي 66.90 جنيه مصري.
- 5 دولار أمريكي يساوي 334.50 جنيه مصري.
- 10 دولار أمريكي يساوي 669.00 جنيه مصري.
- 20 دولار أمريكي يساوي 1,338.00 جنيه مصري.
- 25 دولار أمريكي يساوي 1,672.50 جنيه مصري.
- 50 دولار أمريكي يساوي 3,345.00 جنيه مصري.
- 100 دولار أمريكي يساوي 6,690.00 جنيه مصري.
- 200 دولار أمريكي يساوي 13,380.00 جنيه مصري.
- 250 دولار أمريكي يساوي 16,725.00 جنيه مصري.
- 500 دولار أمريكي يساوي 33,450.00 جنيه مصري.
- 1000 دولار أمريكي يساوي 66,900.00 جنيه مصري.
- 2000 دولار أمريكي يساوي 133,800.00 جنيه مصري.
- 2500 دولار أمريكي يساوي 167,250.00 جنيه مصري.
- 5000 دولار أمريكي يساوي 334,500.00 جنيه مصري.
- 10000 دولار أمريكي يساوي 669,000.00 جنيه مصري.
- 20000 دولار أمريكي يساوي 1,338,000.00 جنيه مصري.
- 25000 دولار أمريكي يساوي 1,672,500.00 جنيه مصري.
- 50000 دولار أمريكي يساوي 3,345,000.00 جنيه مصري.
- 100000 دولار أمريكي يساوي 6,690,000.00 جنيه مصري.
- 200000 دولار أمريكي يساوي 13,380,000.00 جنيه مصري.
- 500000 دولار أمريكي يساوي 33,450,000.00 جنيه مصري.
- 1000000 دولار أمريكي يساوي 66,900,000.00 جنيه مصري.