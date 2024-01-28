التضامن تكشف عن قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة 2024 “أعرف وصلت لكام

متى سيتم صرف تكافل وكرامة لشهر يناير 2024؟ هذا هو السؤال الذي يشغل الكثير من المواطنين وفقا للإحصائيات الحالية يستفيد ما يقرب من 5 مليون مواطن من هذا الدعم الحكومي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف المعاشات لهذا الشهر ويعد هذا الصرف الأول في السنة الجديدة.

قيمة الزيادة الجديدة على معاشات تكافل وكرامة 2024

تبين أنه لا يوجد زيادة في معاشات شهر فبراير 2024 وفقا للقانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص القانون على أن الزيادة في المعاشات تكون في شهر يوليو من كل عام ما لم يصدر قرار جديد يحدد زمن آخر للزيادة وتنص التعليمات والقوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية على أن نسبة الزيادة في المعاشات تكون 15% وبناء على هذه التوجيهات يتوقع صرف المعاش الخاص بشهر فبراير المقبل 2024 دون أي زيادة من خلال توجيهات رئيس الجمهورية المصرية.

تاريخ الحصول على تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

من المتوقع أن يبدأ عملية الصرف في الأول من فبراير وتستمر لمدة 6 أيام حتى السادس من الشهر نفسه يأتي هذا الصرف في إطار التزام رئيس الجمهورية الذي أعلن عن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه اعتبارا من يناير 2024 أما بالنسبة للأماكن التي يمكن من خلالها الصرف يمكن للمواطنين الحصول على معاشاتهم من خلال مكاتب البريد المصري ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في الشوارع خدمات فوري أو مصاري.