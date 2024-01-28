تسريب اسم الضيف في الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال الجديد 2024 رمضان

مازال تصويره لذلك تسريبات برنامج رامز جلال لعام 2024 يرتبط ذلك بمعلومات غير متاحة لي حتى تاريخ قطع المعلومات الذي يعود إلى يناير 2022 من الأفضل متابعة المصادر الرسمية للبرنامج أو الأخبار الترفيهية للحصول على أحدث المعلومات حول تفاصيل البرنامج وتسريباته.

برنامج رامز جلال الجديد 2024 رمضان

يتضح أن سيشهد تنوعا في المقالب حيث سيتم استهداف لاعبي كرة القدم الصادقين وأشخاصا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ممثلين ومطربين تم الكشف عن بعض الضيوف المؤكدين الذين سيشاركون في البرنامج ومن بينهم:

– لاعب الأهلي أحمد عبد القادر.

– الحكم نور الدين.

– الفنان عمرو يوسف.

– اللاعب إمام عاشور.

– الفنانة هنادي مهنا.

– المطرب محمود العسيلي.

– الفنانة حنان مطاوع.

– المطرب أمير عيد.

– الفنانة هنا الزاهد.

– الفنانة غادة إبراهيم.

– الممثل أحمد حاتم.

– اللاعب رضا عبد العال.

– الفنانة شيماء سيف.

من المتوقع أن يتم تصوير برنامج رامز جلال في رمضان 2024 في المملكة العربية السعودية

القنوات التي يعرض عليها برنامج رامز جلال2024

بالنسبة للقنوات التي ستقوم بعرض برنامج رامز جلال في البرنامج الجديد لعام 2024 سيتم عرضه مباشرة عند الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة مزامنة مع أذان المغرب حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد من قبل رامز جلال ولكن المصادر تشير إلى أن التصوير سيتم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يعرض على قناة MBCمصر