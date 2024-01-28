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الأخضر طاير زي الصاروخ| رايح لفين سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 28-1-2024 | والله اللي معاه دولار برنس

الأخضر طاير زي الصاروخ| رايح لفين سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 28-1-2024 | والله اللي معاه دولار برنس

فريق البديلمنذ 17 ساعة
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تشهد السوق السوداء في مصر تحركات نشطة في تداولات الدولار الأمريكي اليوم، حيث إن متوسط سعر الدولار بلغ نحو 68.25 جنيه مصري، وذلك وفقاً لحركة تبادل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، يتراوح سعر الصرف في السوق السوداء بين 67.23 و 69.07 جنيه مصري للدولار الواحد، مما يشير إلى تقلبات محتملة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

ومن خلال المتابعة اليوم يقدم البديل الإخباري سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وفي البنوك المصرية الحكومية والخاصة، تابعونا.

سعر الدولار في السوق السوداء

في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة والتحديات المالية، يبحث الكثيرون عن معلومات دقيقة ومحدثة بشأن أسعار العملات في السوق السوداء، وهو ما يعد موضوعًا بالغ الأهمية للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، وتعد السوق الموازية هي طرق غير شرعية لصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وعلى الرغم من كونها طرق غير شرعية إلا أن فرق السعر أو الفجوة السعرية الكبرى بين سعر الدولار في البنك وسعر الورقة الخضراء في السوق السوداء يتهافت العديد على السوق الموازية للاستفادة من فرق السعر ضاربين القوانين عرض الحائط.

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

  • سعر بيع: 68.25 جنيهاً
  • سعر الشراء: 70.00 جنيهاً

لحضرتكم جدول يلخص الأسعار في السوق السوداء:

العملةسعر الصرف بالجنيه المصري
1 دولار أمريكي68.25 جنيه مصري
5 دولارات أمريكية341.25 جنيه مصري
10 دولارات أمريكية682.5 جنيه مصري
50 دولار أمريكي3412.5 جنيه مصري
100 دولار أمريكي6825.0 جنيه مصري
1000 دولار أمريكي68250.0 جنيه مصري
10000 دولار أمريكي682500.0 جنيه مصري

سعر الدولار في البنك اليوم الأحد 28 – يناير 2024

سعر الدولار في مصر البنوك  28 يناير 2024
البنوك المصريةبيعشراء
البنك المركزي المصري30.93 جنيه30.84 جنيه
البنك الأهلي المصري30.85 جنيه30.75 جنيه
بنك مصر30.85 جنيه30.75 جنيه
البنك التجاري الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك الإسكندرية30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك التعمير والإسكان30.95 جنيه30.85 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي30.95 جنيه30.90 جنيه
بنك الكويت الوطني30.95 جنيه30.85 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك البركة الإسلامي30.95 جنيه30.85 جنيه

العوامل المؤثرة في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر

تشهد السوق السوداء في مصر تحديات عديدة تؤثر على سعر الدولار، من أبرزها :

  • نقص المعروض من النقد الأجنبي والضغوط التي تواجهها البنوك في ظل الطلب المتزايد.
  • تداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى خروج استثمارات غير مباشرة بلغت قيمتها 22 مليار دولار، مما أثر سلباً على تدفقات النقد الأجنبي.
  • بالإضافة إلى ذلك، ساهمت موجات التخفيض المتتالية لقيمة الجنيه في ارتفاع سعر الدولار، حيث زاد سعر صرف العملة الأمريكية بمقدار 96% مقابل الجنيه في فترة وجيزة.
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فريق البديلمنذ 17 ساعة
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