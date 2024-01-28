الأخضر طاير زي الصاروخ| رايح لفين سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 28-1-2024 | والله اللي معاه دولار برنس

تشهد السوق السوداء في مصر تحركات نشطة في تداولات الدولار الأمريكي اليوم، حيث إن متوسط سعر الدولار بلغ نحو 68.25 جنيه مصري، وذلك وفقاً لحركة تبادل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، يتراوح سعر الصرف في السوق السوداء بين 67.23 و 69.07 جنيه مصري للدولار الواحد، مما يشير إلى تقلبات محتملة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

ومن خلال المتابعة اليوم يقدم البديل الإخباري سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وفي البنوك المصرية الحكومية والخاصة، تابعونا.

سعر الدولار في السوق السوداء

في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة والتحديات المالية، يبحث الكثيرون عن معلومات دقيقة ومحدثة بشأن أسعار العملات في السوق السوداء، وهو ما يعد موضوعًا بالغ الأهمية للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، وتعد السوق الموازية هي طرق غير شرعية لصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وعلى الرغم من كونها طرق غير شرعية إلا أن فرق السعر أو الفجوة السعرية الكبرى بين سعر الدولار في البنك وسعر الورقة الخضراء في السوق السوداء يتهافت العديد على السوق الموازية للاستفادة من فرق السعر ضاربين القوانين عرض الحائط.

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر بيع: 68.25 جنيهاً

سعر الشراء: 70.00 جنيهاً

لحضرتكم جدول يلخص الأسعار في السوق السوداء:

العملة سعر الصرف بالجنيه المصري 1 دولار أمريكي 68.25 جنيه مصري 5 دولارات أمريكية 341.25 جنيه مصري 10 دولارات أمريكية 682.5 جنيه مصري 50 دولار أمريكي 3412.5 جنيه مصري 100 دولار أمريكي 6825.0 جنيه مصري 1000 دولار أمريكي 68250.0 جنيه مصري 10000 دولار أمريكي 682500.0 جنيه مصري

سعر الدولار في البنك اليوم الأحد 28 – يناير 2024

سعر الدولار في مصر البنوك 28 يناير 2024 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

العوامل المؤثرة في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر

تشهد السوق السوداء في مصر تحديات عديدة تؤثر على سعر الدولار، من أبرزها :