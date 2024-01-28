اعرف حالًا “موعد شهر رمضان 2024 وفقًا لأحدث أخبار المعهد الفلكي للبحوث الفضائية”

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2024/1445 يتبقى لنا أيام قليلة قبل بدايته الفضيل وفقا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك يفترض أن يتم تحري رؤية الهلال بعد مغيب الشمس يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق العاشر من مارس/آذار 2024 لتحديد بداية الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2024

بحسب التحاليل الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية يتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024 فلكيا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 وفي هذا السياق ينتظر أن يكون طول شهر رمضان 30 يوما تبقى حوالي 48 يوما فقط على بداية هذا الشهر الكريم حيث يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم قدوم رمضان بفارغ الصبر مع آمالهم في أن يكون شهرا مليئا بالبركات والرحمة.

متي يأتي شهر رمضان

شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة الهجرية يأتي بعد شهر شعبان ويتبعه شهر شوال تفضل الله شهر رمضان عن غيره من الأشهر وذلك بتحديد فرض الصيام فيه وتمييزه بالعديد من الأحداث والمناسبات الدينية يبدأ شهر رمضان برؤية الهلال الجديد ويستمر لمدة 29 أو 30 يوما حسب رؤية الهلال الجديد في السماء الشهور الهجرية الكاملة هي: المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة كل شهر له أهميته الدينية والثقافية في الإسلام.