“هنــــــــــــــا” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والحصول على 1000 جنية

تسعى الأفراد بشكل كبير إلى الحصول على معلومات حول رابط منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024 تقدم وزارة القوى العاملة جهودا جبارة في تسهيل هذه العملية من خلال توفير رابط التسجيل عبر موقعها الرسمي بطرق بسيطة وفعّالة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

التوجه إلى بوابة وزارة القوى العاملة ابدأ بزيارة موقع وزارة القوى العاملة عبر الرابط الرسمي. إدخال الرقم القومي بعد الوصول إلى صفحة التسجيل سجل كلمة المرور الخاصة بك بعد إدخال الرقم القومي. انقر على زر “تسجيل الدخول” للوصول إلى حسابك. الدخول إلى الصفحة الرئيسية اختر خيار “منحة العمالة غير المنتظمة” قم بملء جميع بياناتك بعناية وتأكد من صحتها. في الخانة المخصصة أدخل الرقم القومي مرة أخرى. اضغط على زر “التالي” للانتقال إلى الخطوة التالية. أكمل باقي البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف وتاريخ الميلاد. بعد التحقق من صحة البيانات اضغط على زر “إرسال الطلب” لإكمال عملية التقديم.

الأوراق المطلوبة في منحة العمالة الغير منتظمة