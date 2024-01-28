أسهل طريقة لعمل السجق الشرقي الأصيل.. طعمه زي زمان وريحته هتخليكي تدوخي من حلاوتها!

سنوضح لكم اليوم افضل طريقة لعمل السجق الشرقي البلدي المميز بالطعم والرائحة الرائعة، يتمتع السجق بنكهات مميزة وطرق مختلفة التي تقدم مع الخبز، أو المكرونة، أو الأرز للحصول على وجبة شهية، كما أن عمل السجق في المنزل أسهل مما تتوقعي، في هذا المقال سنشرح لكِ الطريقة المفضلة لدى أمهر الطباخين.

مقادير السجق الشرقي

فيما يلي مكونات السجق الشرقي الغير معقدة للاستمتاع بوجبة شرقية أصيلة ومميزة:

1 كيلوجرام من أصابع السجق.

2 فلفل أخضر، مقطع إلى شرائح رفيعة.

1 بصلة، مقطعة إلى شرائح رفيعة.

1 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من توابل البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر.

طريقة تحضير السجق

أسهل طريقة لتحضير نقانق السجق المميزة في عدة خطوات بسيطة، وهي كالتالي:

قومي بتسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم المفروم وحركي جيداً حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي السجق وحركي بلطف حتى تأخذ لونا ذهبيا.

ضعي شرائح الفلفل الأخضر والبصل وصلصة الطماطم.

أضيفي إلى المكونات الملح والبابريكا والبصل البودر والثوم البودر.

اتركيها على النار لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى تنضج تمامًا.

قدميه ساخناً مع تزيينه بقرون فلفل خضراء حارة أو على حسب الرغبة.

طريقة عمل السجق الاسكندراني

فيما يلي المكونات اللازمة للتحضير:

نصف كيلو جرام من السجق.

2 طماطم كبيرة، مقطعة إلى مكعبات.

بصلة مفرومة.

1 فلفل حلو أصفر وأحمر مقطع إلى مكعبات صغيرة.

2 ملاعق من صلصة الطماطم.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

زيت للطهي.

الخطوات اللازمة للتحضير