اعرف قبل الباقي “موعد إيداع معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير” بعد تبكيره لهذا السبب

بالفعل، يتجه الاهتمام نحو تغيير في جدول صرف المرتبات والمعاشات في يناير 2024 حيث قامت وزارة المالية بقرار بتقديم صرف مرتبات الموظفين يأتي هذا القرار في إطار استجابة للإجازة المقررة في 25 يناير والتي تتزامن مع موعد الصرف الرسمي.

موعد إيداع معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير

تبدأ عملية صرف المعاشات لشهر فبراير 2024 اعتبارا من الأول من الشهر حيث ستستمر هذه العملية لمدة ستة أيام حتى السادس من فبراير يأتي هذا في إطار التزام رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه اعتبارا من يناير 2024 وتتضمن هذه الزيادة أيضا رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 8720 جنيها بالإضافة إلى ذلك تم مضاعفة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه

من الأماكن التي يمكن الصرف والاستعلام من خلالها

تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 يمكن للمواطنين البحث عن أماكن صرف هذه المعاشات من خلال عدة وسائل يمكن استخدام مكاتب البريد المصري كواحدة من الوجهات لاستلام المعاشات كما يمكن استخدام ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع الشوارع للقيام بالعمليات المصرفية يتيح الاستفادة من خدمات فوري أو مصاري أيضا للمواطنين فحص وصرف معاشاتهم بسهولة يشير التوقعات إلى زيادة عدد الأسر المستحقة للحصول على معاشات تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة التوجيهات الرئاسية الرامية إلى دعم وتحسين الظروف المالية للمواطنين.