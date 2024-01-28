تعرف على جدول أسعار السلع التموينية فبراير 2024 الرسمية الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية

أسعار السلع التموينية فبراير 2024، يتساءل عنها العديد من المواطنين، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم توفير السلع عبر 40,000 منفذًا لبقالة التموين في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي سيتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية الذين يستحقون الحصول على السلع المدعمة.

أسعار السلع التموينية فبراير 2024

جاءت أسعار السلع التموينية فبراير 2024 كالتالي:

بلغ زيت الخليط حجم 800 مل بسعر 30 جنيهًا.

بلغ كيلو جرام من السكر المعبأ سعر 12.60 جنيه.

بلغ كيلو جرام من الدقيق المعبأ سعر 18 جنيهًا.

بلغ كيلو جرام من الأرز سعر 12.60 جنيه.

بلغ الفول المعبأ وزن 500 جرام سعر 9 جنيهات.

بلغ وزن 800 جرام من المكرونة سعر 13 جنيهًا.

بلغ علبة مرقة دجاج المكونة من 8 مكعبات سعر 6 جنيهات.

بلغ وزن 400 جرام من المكرونة سعر 6.50 جنيه.

بلغ علبة الجبنة تتراباك وزن 125 جرامًا سعر 7 جنيهات.

بلغ كيس العدس المجروش وزن 500 جرام سعر 21 جنيهًا.

بلغ كيس ملح طعام بوزن 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

بلغ بسكويت تومورو بأنواعه سعر 3.75 جنيه.

بلغ وزن 140 جرام من التونة المفتتة سعر 18 جنيهًا.

بلغ سعر الطحينة البيضاء وزن 140 جرام 2.50 جنيه.

الأسعار حسب ما أعلنت وزارة التموين

بلغ برطمان الصلصة وزن 300 جرام سعر 8 جنيهات.

بلغ صابون تواليت وزن 125 جرام سعر 7.50 جنيه.

بلغ وزن 18 جرام قهوة سريعة الذوبان سعر 4 جنيهات.

بلغ شاي ناعم حجم 40 جرام سعر 5 جنيهات.

بلغ بسكويت يويوز سادة سعر 1.5 جنيه.

بلغ وزن 250 جرام من الجبنة تتراباك سعر 14 جنيهًا.

بلغ صابون غسيل وزن 125 جرام سعر 3 جنيهات.

بلغ برطمان المربى بأنواعه وزن 350 جرامًا سعر 16 جنيهًا.

بلغ بسكويت بوو بأنواعه سعر 3.75 جنيه.

بلغ مسحوق أتوماتيك حجم 800 جرام سعر 25 جنيهًا.

بلغ بار حلاوة طحينية سادة حجم 40 جرامًا سعر 3 جنيهات.

بلغ مسحوق عادي يدوي حجم 800 جرام سعر 16 جنيها.

بلغ خل بتركيز 5% حجم 900 مل سعر 6 جنيهات.

بلغ بسكويت يويو ويفر بأنواعه سعر 2.75 جنيه.

بلغ لبن جاف وزن 125 جرامًا سعر 25.50 جنيه.

بلغ كيس سائل غسيل الأواني وزن 80 جرامًا سعر 3 جنيهات.

الجدير بالذكر أن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير هي نفس الأسعار الخاصة بشهر يناير ولم يتم إجراء أي تعديل عليها وذلك بحسب التصريحات الرسمية الصادرة حتى الآن من وزارة التموين.