هتتفرج على مباراة منتخب مصر مجانًا على تردد قناة أبو ظبي الرياضيه 2024 “هنـــا”

تعتبر قنوات الإمارات الرياضية من أبرز المحطات التلفزيونية في الإمارات حيث تحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين الإماراتيين تتميز هذه القنوات بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية المميزة ونقل أحدث الأخبار على الساحات المحلية العربية والعالمية إلى جانب ذلك تقدم أيضا تغطية حصرية لأبرز المباريات والبطولات المحلية والعالمية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات:

التردد:12226

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات:

التردد:11804

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ما يجب ان تعرفه عن أبو ظبي الرياضية

تبدأ قائمة القنوات الرياضية في الإمارات باللمسة الفريدة لقناة أبو ظبي الرياضية الوجه البارز الذي يبرز بين محطات البث الرياضي العالمي إنها تأخذنا في رحلة مثيرة إلى عالم الرياضة حيث تقوم بتسليط الضوء على آخر أخبارها وأحداثها بصوت وصورة نقية تتميز قناة أبو ظبي الرياضية بتقديم باقة من البرامج الممتعة التي تبث بشكل منتظم مما يجعلها محطة رائعة لمحبي الرياضة بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة برامجها المتنوعة عبر قنواتها الفرعية لأبو ظبي الرياضية وبالنسبة لبرامجها الشهيرة يمكنك الاستمتاع بتفاوت الأجواء والمحتوى المثير بما في ذلك:

مان تو مان

برامج نهائي كأس رئيس الدولة

سبورت لايت

مع البحار

ملك الإشاعات

القرار

الشارع الرياضي

كرة القدم الأوروبية في أسبوع

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