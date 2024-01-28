رابط الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024 “هنـــا” اعرف هيكون معاشك كام

يريد الجميع من الذين يحصلون على المعاشات معرفة ما اذا كانت هناك زيادات جديدة مقررة ام لا ويريدون الاستعلام عن معاشات شهر فبراير , مع العلم أن الزيادة المقررة ستكون في شهر يوليو القادم مع بداية السنة المالية الجديدة ، حيث يوجد أكثر من 11 مليون مواطن مصري يحصلون على معاشات , بالإضافة إلى الحاصلين على معاشات تكافل وكرامة ويمكنكم الحصول على المعاشات وصرفها عن طريق أماكن منها: ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك , والبريد المصري , وفروع بنك ناصر الاجتماعي .

الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024

أكدت وزارة التامين والتضامن الاجتماعي عن وجود زيادة مقررة في شهر يوليو القادم لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ،ويمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024 ومعرفة الزيادات وكل المعلومات عن طريق موقع البريد الالكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024

يمكن للحاصلين على المعاشات الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024 عن طريق الموقع الرسمي وعمل الخطوات التالية:-

1-تسجيل الدخول للاستعلام عن المعاشات على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

2-ادخل اسم صاحب المعاش .

3-الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم .

4- ستنتظر ثواني قليلة حتى تظهر لك قيمة المعاش ، وعند وجود زيادة سيمكنك معرفة ذلك.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

سوف يتم صرف معاشات شهر فبراير 2024 حسب ما قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بداية من يوم الخميس الموافق 1 من شهر يناير 2024 .