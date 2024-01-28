من هو معلق مباراة منتخب مصر ضد الكونغو ؟!! .. + القنوات الناقلة لمباراة مصر مجانًا

يستعرض المعلق الرياضي حدثاً كروياً هاماً، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تجرى في كوت ديفوار. يوم السبت سيكون المشجعون على موعد مع لحظات مثيرة وتنافس قوي يعكس جوانب مختلفة من جمال اللعبة.

من هو معلق مباراة منتخب مصر ضد الكونغو

يعلن شبكة BeIN Sports القطرية عن فريق المعلقين والقنوات الناقلة للمواجهة المثيرة بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في إطار كأس الأمم الأفريقية 2023 سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو الصوت الذي سينقل الأحداث الملحمية لهذا اللقاء الحاسم يتيح للمشجعين متابعة هذه المواجهة المثيرة من خلال قناة BeIN Sports MAX 1 حيث ستقدم تغطية حية وشيقة لكل لحظة في هذا اللقاء المهم يعد علي محمد علي بمهنئته وخبرته في التعليق الرياضي من أبرز المعلقين ومن المتوقع أن يضيف طابعًا خاصًا لتجربة متابعة المباراة تجمع هذه المواجهة بين منتخبين قويين ترقبوا اللقاء لتجربة ممتعة.

موعد المباراة منتخب مصر ضد الكونغو

ستكون لنا موعد مميز في دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا حيث تتقدم مصر لمواجهة الكونغو في مباراة مرتقبة يحدد موعد انطلاق اللقاء عند الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا والساعة 11 مساء بتوقيت السعودية واليمن والبحرين وقطر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.