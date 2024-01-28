باقي كام ساعة “موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية” وتشكيلة المباراة بالكامل

إن محبي منتخب مصر يراقبون بشغف مستمر قائمة القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة المرتقبة بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 يأتي هذا بعد أداء متميز قاد المنتخب المصري لاحتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة التي ضمت منتخبات المغرب وتنزانيا وزامبيا.

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد مباراة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا وذلك مساء الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي تنطلق صافرة البداية لهذه المواجهة المثيرة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة يتوقع أن تكون هذه المباراة من أبرز اللقاءات في الدور ال 16 من البطولة حيث يتطلع منتخب مصر إلى تحقيق النجاح والتأهل إلى المراحل المتقدمة يترقب عشاق الكرة الإفريقية هذه المواجهة بشغف كبير ويمكنهم متابعة التطورات والأحداث المثيرة في هذه المباراة المهمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تعتبر قنوات بين سبورت القطرية الحائزة رسميا على حقوق نقل بث مباشر لجميع فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2023 من بين الوسائل الرائدة لمتابعة هذه المسابقة المثيرة قامت بتخصيص قنوات ماكس خصيصًا لبث جميع اللقاءات الرياضية

إليك تردد قناة BeIN Sports MAX 1 التي ستقوم بنقل المباراة:

– تردد: قم بإدخال التردد: 12604

– معدل الترميز: قم بإدخال معدل الترميز:27500

– استقطاب: قم بإدخال الاستقطاب: أفقي