كم نصيب الفرد على التموين 2024 شهر فبراير؟ .. بعد زيادة نصيب الفرد !! احسب هتجيب قد ايه سلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية التابعة لجمهورية مصر العربية عن صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين منها , ويوجد حوالي 40 ألف منفذ تمويني في جميع المحافظات المختلفة لتلبية احتياجات حوالي 64 مليون مواطن مصري , وتقوم الدولة بعمل هذا البرنامج لمساعدة محدودي الدخل وأصحاب العمالات غير المنتظمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تفاقم الحالة الاقتصادية في السنوات الأخيرة , ويبحث الجميع عن ما إذا كانت هناك زيادات وكم نصيب الفرد على التموين في شهر فبراير 2024 وسنوضح لكم في السطور القادمة.

كم نصيب الفرد على التموين 2024 شهر فبراير

أعلنت وزارة التموين عن أسعار مخفضة للسلع التموينية لشهر فبراير حيث تم تحديد سعر كيلو السكر ب 12,60 جنيه وسعر الزيت 30 جنيه , وانتشرت اشاعات سوف نعلم صحتها من خطأها أن هناك زيادة 100 جنيه على حصة نصيب الفرد التموينية , وانتشرت العديد من الأخبار بخصوص زيادة نصيب الفرد في شهر فبراير المقبل 2024 وكثرت محركات البحث لمعرفة حقيقة هذا الأمر , وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن زيادة نصيب الفرد على البطاقة التموينية ليصل الى 100 جنيه على كل بطاقة، ما هي الا شائعات , واكد ان حصة الفرد من البطاقة التموينية ما زالت 50 جنيه وعند حدوث أي زيادات سوف تخبر الوزارة المواطنين بهذه الزيادات.

موعد صرف تموين شهر فبراير 2024

قررت الوزارة موعد صرف تموين شهر فبراير 2024 بداية من يوم الخميس 1 من شهر فبراير2024 , على أن يستمر صرف السلع على مدار الشهر .