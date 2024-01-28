هتقبض 500 جنية زيادة !! اعرف حالًا قيمة معاشات شهر فبراير بعد الزيادة 2024

يريد العديد من المستحقين المعاشات في مصر الاستعلام عن قيمة معاشات شهر فبراير عام 2024 بعد الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قامت بالإعلان عن قيمة المعاشات التي سوف يتم صرفها للمستحقين في شهر فبراير عام 2024 مثل انه تم رفع الحد الادنى لجميع المعاشات بنسبة 15% ومن المقرر أن يتم بدء صرف الزيادة ابتداء من شهر يناير عام 2024 ويمكنكم الإطلاع على المزيد من خلال متابعة هذا المقال.

قيمة معاشات شهر فبراير بعد الزيادة 2024

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على زيادة قيمة المعاشات باستمرار وتعمل الحكومة المصرية على وضع دعم مالي بأكثر مبالغ ممكنة للمواطنين لتحسين ظروف معيشتهم حيث أنهم من المقرر أن يتم رفع الحد الادنى للمعاشات في شهر يوليو من كل عام في بداية الموازنة الجديدة للدولة ومن المتوقع تفكير موعد زيادة قيمة معاشات عام 2024 الى شهر مارس لذلك العام ويمكن لجميع مستحقين المعاشات بدء صرف معاشات شهر فبراير لعام 2024 ابتداء من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 ويستمر صرف المعاشات من يوم الى خمس ايام متتاليين إلا في حالة وجود عطلة من بين الأيام حيث انها يمكن لجميع مستحقين المعاشات ايضا سحب المعاش من خلال ماكينات الصرف الالي اي تي ام او من مكاتب البريد ويمكن أيضا صرف المعاش من خلال بنك ناصر.