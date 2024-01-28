استقبل حالًا “تردد قناة الجزائرية الأرضية” الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو أعلى جودة

منذ بداية عرض مباريات كاس الامم الافريقيا وتزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد من الناس في الوطن العربي عن تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 حيث ان قناة الجزائرية الارضية تحظى على الملايين من المشاهدات في جميع أنحاء الوطن العربي بسبب نقلها لأهم المباريات في جميع البطولات التي يتابعها الجمهور يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على تردد قناة الجزائرية الارضية على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

يمكن لجميع المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي ومتابعة كاس الامم الافريقية من خلال قناة الجزائرية الارضية ويمكنكم مشاهدة جميع المباريات بجودة عالية مجاناً وايضا مشاهدة العديد من الالعاب الاولمبية وجميع البطولات الافريقية يمكنك استقبال تردد قناة الجزائرية الارضية على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة الجزائرية الارضية.

تردد القناة: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: افقي.

جودة القناة: HD .

كيفية فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

يمكنكم فك شفرة قناة الجزائرية الارضية وتنزيلها على الرسيفر فقط عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية: