استقبل حالًا “تردد قناة طيور بيبي للأطفال” .. متاح على جميع الاقمار الصناعية بأعلى جودة

يريد العديد من الآباء والأمهات الاطلاع على التردد الجديد لقناة طيور بيبي حيث ان قناة طيور بيبي قدرت في وقت قصير جدا أن تكون واحدة من أهم قنوات الاطفال وقدرت على تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب المحتوى المتميز التي تقوم بتقديمه وبسبب اهتمامها على عرض العديد من البرامج الترفيهية للأطفال وعرض الاناشيد باللغة العربية لا تقدر على توصيل المعلومات لجميع المراحل العمرية وتميزت قناة طيور بيبي بعرضها للبرامج بجودة عالية ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على ترددها على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات تابعوا معي.

تردد قناة طيور بيبي

يمكن لجميع الآباء والأمهات تنزيل التردد الجديد لقناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بمشاهدة العديد من البرامج الكرتونية والأناشيد التي تقوم القناة بعرضها على مدار الساعة مجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهريه فقط عن طريق إدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية على الرسيفر باستخدام ريموت التحكم:

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور بيبي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: H.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

يمكن لجميع الراغبين في تنزيل تردد قناة طيور بيبي استقبالها على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة القنوات بجودة hd فقط عن طريق ادخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية: