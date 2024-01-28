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هنتفرج للصبح “مواعيد مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة ” .. البرامج والمقالب مضحكة
بعد ان تم الاعلان عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024 يتساءل العديد من الناس في مصر عن مسلسلات رمضان لذلك العام حيث ان المسلسلات الدرامية تتنافس بشكل كبير جدا في رمضان ان هو يعتبر من أكثر المواسم التي يتم عرض مسلسلات مصرية بها ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على المسلسلات التي تم الإعلان عنها لشهر رمضان المبارك عام 2024 تابعوا معي.
مسلسلات رمضان 2024
اليكم قائمة توضيحية بها اهم مسلسلات شهر رمضان لعام 2024 وابطال العمل في النقاط التالية:
- مسلسل الحشاشين والذي يؤدي بطولته الفنان كريم عبد العزيز ويشترك في الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة ميرنا نور الدين والفنان احمد عيد وإسلام جمال وسوزان نجم الدين ويأتي العمل من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال.
- مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الذي يعود الفنان أحمد مكي والذي حقق نجاح كبير على مدار السنوات الماضية والذي يضم العديد من النجوم الشابة مثل الفنانة رحمة احمد الذي ادى الدور مربوحة في العامين السابقين.
- مسلسل إمبراطورية ميم الذي بدأ في تصويره الفنان خالد النبوي هو الذي تلعب معه دور البطولة الفنانة حلا شيحة وهاجر السراج وإيمان السيد ونور النبوي والهام صفوت الدين وعبد الله سعد وريمون توفيق ومنى احمد زاهر.
- مسلسل المعلم الذي يشارك في بطولته الفنان مصطفى شعبان والفنان سيد رجب وأحمد بدير وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وهو من إخراج مرور عادل وتأليف محمد الشواف.
- مسلسل الساعه 5:00 الذي يلعب دور البطولة الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد ويرجع المسلسل المخرج هاني خليفة.