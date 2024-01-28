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عبر بوابة مصر الرقمية “خطوات إضافة مواليد إلي بطاقة التموين” والحق زيادة شهر رمضان
يريد العديد من حاملي البطاقة التموينية معرفة الخطوات التي يمكن من خلالها إضافة المواليد على بطاقة التموين وتزايدت عملية البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد أن أتاحت وزارة التموين المصري رابط يمكن من خلاله إضافة المواليد إلكترونيا عن طريق عدة خطوات بسيطة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الرابط المعتمد من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية والدخول عليه مباشرة والاطلاع على الخطوات الصحيحة لاضافة المواليد على بطاقة التمويل لعام 2024 تابعوا معي.
خطوات إضافة مواليد إلي بطاقة التموين
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإتاحة رابط يمكن من خلاله اضافة المواليد على البطاقة التموينية لعام 2024 ويمكنكم الاطلاع على هذه الخطوات من خلال النقاط التالية:
- قم اولا بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من خلال النقر على هذا الرابط .
- بعد الدخول على الموقع انقر على ايقونة اضافة حساب جديد.
- قم بإدخال الرقم القومي المقاومة من 14 رقم التابع للفرد المراد اضافته الى البطاقة التموينية أو شهادة ميلادة ان كان اقل من 16 عام ثم قم باضافة اسم والدته.
- سوف يتم فتح قائمة خدمات التموين على الفور قم بالنقر على ايقونة اضافة المواليد الى بطاقة التموين.
- انقر على أيقونة إضافة أفراد الأسرة غير مقيدين على البطاقة التموينية.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها وقم بتحديد صلة القرابة.
- ماذا التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح انقر على ايقونة ارسال الطلب.