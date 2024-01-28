عبر بوابة مصر الرقمية “خطوات إضافة مواليد إلي بطاقة التموين” والحق زيادة شهر رمضان

يريد العديد من حاملي البطاقة التموينية معرفة الخطوات التي يمكن من خلالها إضافة المواليد على بطاقة التموين وتزايدت عملية البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد أن أتاحت وزارة التموين المصري رابط يمكن من خلاله إضافة المواليد إلكترونيا عن طريق عدة خطوات بسيطة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الرابط المعتمد من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية والدخول عليه مباشرة والاطلاع على الخطوات الصحيحة لاضافة المواليد على بطاقة التمويل لعام 2024 تابعوا معي.

خطوات إضافة مواليد إلي بطاقة التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإتاحة رابط يمكن من خلاله اضافة المواليد على البطاقة التموينية لعام 2024 ويمكنكم الاطلاع على هذه الخطوات من خلال النقاط التالية: