خلصي شغل البيت وألهي ابنك على تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد “يا ماما سناني واوا وديني عند الطبيب”

يبحث العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة طيور الجنة الجديد بعد أن قامت القناة بنقل ترددها بهدف تحسين الجودة حيث ان قناة طيور الجنة هي من اقدم واشهر القنوات التي تقوم بتقديم الأناشيد للأطفال وتوصل العديد من المعلومات للأطفال بها وتعلمهم ايضا الابتكار وتعليمهم أصول الدين في جميع المراحل العمرية وتعمل قناة طيور الجنة جاهدة على غرس الأخلاق الحميدة بالأطفال وتقدم محتواها باللغة العربية لتقدر على مخاطبة جميع المراحل العمرية في جميع أنحاء الوطن العربي ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات تابعوا معي.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن لجميع الراغبين تنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة استقبالها على القمر الصناعي الشهير نايل سات فقط عن طريق ادخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة.

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكنكم الان استقبل تردد قناة طيور الجنة والاستمتاع بمشاهدة افضل الاناشيد والاغاني والافلام الكرتونية للأطفال على مدار 24 ساعة مجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية على القمر الصناعي عرب سات فقط قم بادخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية: