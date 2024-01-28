لعشاق البطاطس اعملي صينية كرات البطاطس.. وصفة اقتصادية مميزة ستنال إعجاب الجميع!

تعد صينية كرات البطاطس من أهم الأصناف التي يعشقها العديد من الأفراد والتي تقدم بجوار السلطات والمقبلات الشهية وهي لا تأخذ وقت طويل في اعدادها وتسمى أيضا باسم الكروكيت وتشتمل على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، تابعوا معنا لمعرفة طريقة التحضير بالتفصيل.

طريقة عمل صينية كرات البطاطس

تشتمل هذه الوصفة على عنصر مفيد جداً وهو صويا الصوص، وهو الذي يساعد على تنظيم الهضم ومضاد للأكسدة، سوف نحتاج إلى المكونات التالية:

ربع كوب من صدور الدجاج الذي تم تقسيمه إلى أجزاء صغيرة

2 ملعقة من زيت الذرة

كوب من زيت الذرة

كوب من الماء الدافئ

2 ثمرة من الفلفل الألوان

ملح حسب الاحتياج

ربع ملعقة من الكمون

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من البقدونس

2 ملعقة كبيرة من صويا الصوص

2 ملعقة صغيرة من الخل

كوب من القشطة

كوب من جبن الموتزاريلا

طريقة التحضير

يتم إحضار مقلاة ونضعها على النار مع كمية من الزيت ثم يتم مزجها جيداً ثم نضع الفلفل مع الخل مع صويا الصوص ونخلطهم جيداً ثم يتم رفعها من على النار حتى تهدأ من الحرارة.

يتم إضافة البطاطس المهروسة على قطع الدجاج المطهي وخلطهم جيداً ثم يتم تقسيم العجينة إلى كرات متساوية.

توضع كرات البطاطس في إناء معد لدخول الفرن ومدهون بالزيت أو الزبدة ثم يوضع على وجهها الجبن الموتزاريلا مع القشطة وتدخل فرن ساخن حتى تأخذ لون ذهبي ثم تقدم بالهناء والشفاء بجوار السلطات والمقبلات الشهية.

يجب العلم أن يمكن إعداد وصفة كرات البطاطس بأكثر من طريقة منها إضافة الجبن الموتزاريلا أو أي نوع من الجبن المفضلة مثل جبن الشيدر أو يمكن إضافة الكريمة على وجة كرات البطاطس حتى تعطي لوناً جميلاً وهي من الوصفات المغذية للأطفال.