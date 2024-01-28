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فتة ورق العنب.. وصفة هتخليكي تنسي أي حاجة جربتيها قبل كدة من حلاوتها وريحتها!
يعتبر ورق العنب من أهم الأكلات التي يحبها الجميع، حيث أن له شكل متميز ومذاق رائع للغاية، يمكن لربات البيوت تجربة طريقة رائعة لعمل ورق العنب بدلا من لف ورق العنب، فيمكنك تجربة عمل فتة ورق العنب بكل سهولة في المنزل، سوف نتعرف على مكونات وخطوات عمل فتة ورق العنب من خلال هذا المقال.
مقادير عمل فتة ورق العنب
هناك مجموعة من المقادير التي يجب توافرها لعمل فتة ورق العنب وهي:
- خمسة ملاعق من زيت الزيتون.
- كوب من ورق العنب كبير الحجم مفروم.
- نصف كوب كبير من البقدونس المفروم.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- ملعقة كبيرة ثوم مفرومة.
- كوب كبير من الأرز المنقوع.
- نصف كوب صغير الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الكمون.
- 3ملاعق من الدبس الرمان.
- ملعقة كبيرة الحجم من معجون الطماطم.
- ماء.
مكونات اللبن
- كوب كبير ونصف من اللبن.
- ربع كوب كبير من الطحينة.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطازج.
- أربع ملاعق من المياه.
التزيين
هناك مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعدك في تزيين فتة ورق العنب بشكل رائع:
- خبز مقلي ومحمص.
- حب رمان.
- 4 ملاعق من البقدونس المفروم.
خطوات عمل فتة ورق العنب
بعد القيام بتجهيز كافة المكونات عليكِ القيام بالخطوات التالية:
- نضع زيت الزيتون مع البصل في وعاء ونضيف الثوم ونقلب المكونات.
- ومن ثم نصيف الطماطم مع كافة البهارات منها الفلفل والكمون والملح.
- ونضيف البقدونس مع معجون طماطم ومن ثم دبس رمان.
- ومن ثم نضيف عصير الليمون من ثم ورق العنب المقطع.
- نقلب المكونات ونصفي الأرز ونضفه للمكونات ونغمره بالماء.
- نغطي المكونات نصف ساعة وبعد النضج الكامل نقوم بوضع الفتة في طبق التقديم.
- نجهز زبدية نضع بها اللبن مع الطحينة والملح وعصير الليمون و 4 ملاعق مياه ع التقليب.
- نضع اللبن على فتة ورق العنب ومن ثم تأتي مرحلة التزيين بالكامل حيث نضع البقدونس المفروم والرمان والخبز المقلي.
- نقدم فتة ورق العنب ساخن مع المقبلات المختلفة.