أظبطها الأن وخلي أطفالك يتسلو.. تردد قناة طيور بيبي 2024+ أهم مميزات القناة

من خلال تردد قناة طيور بيبي 2024، يُتاح للأطفال فرصة متابعة أحدث البرامج والأناشيد المبتكرة، التي تسعى إلى تعزيز مهاراتهم اللغوية والحركية والابتكارية، تتميز قناة طيور بيبي كواحدة من أشهر القنوات التعليمية والترفيهية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، ويتميز تردد القناة الجديد بجودة عالية وتقنية متطورة، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة وتعليمية للصغار.

تردد قناة طيور بيبي 2024

إذا كنت تبحث عن تردد قناة طيور بيبي لعام 2024، يمكنك استخدام الترددات التالية:

نايل سات:

التردد: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تستطيع إدخال هذه الترددات على جهاز الاستقبال الخاص بك للتمتع بمشاهدة قناة طيور بيبي بسهولة.

نبذة عن قناة طيور الجنة بيبي HD