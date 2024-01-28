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أظبطها الأن وخلي أطفالك يتسلو.. تردد قناة طيور بيبي 2024+ أهم مميزات القناة

lekaaمنذ 16 ساعة
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تردد قناة طيور بيبي 2024
تردد قناة طيور بيبي 2024

من خلال تردد قناة طيور بيبي 2024، يُتاح للأطفال فرصة متابعة أحدث البرامج والأناشيد المبتكرة، التي تسعى إلى تعزيز مهاراتهم اللغوية والحركية والابتكارية، تتميز قناة طيور بيبي كواحدة من أشهر القنوات التعليمية والترفيهية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، ويتميز تردد القناة الجديد بجودة عالية وتقنية متطورة، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة وتعليمية للصغار.

تردد قناة طيور بيبي 2024

إذا كنت تبحث عن تردد قناة طيور بيبي لعام 2024، يمكنك استخدام الترددات التالية:

نايل سات:

  • التردد: 11274.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات:

  • التردد: 11310.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تستطيع إدخال هذه الترددات على جهاز الاستقبال الخاص بك للتمتع بمشاهدة قناة طيور بيبي بسهولة.

تردد قناة طيور بيبي 2024
تردد قناة طيور بيبي 2024

نبذة عن قناة طيور الجنة بيبي HD

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والأناشيد التي تساعد الأطفال في تعلم الألوان، الأشكال، الحروف، والأعداد بطريقة ممتعة وتفاعلية، كما تقدم القناة محتوى بجودة عالية الدقة، مما يعزز تجربة المشاهدة ويجعل الأطفال يستمتعون بالمحتوى بشكل أكبر وأوضح.

مزايا قناة طيور بيبي الجديد

  • تواجد على الأقمار الصناعية: تتواجد القناة على الأقمار الصناعية الشهيرة مثل نايل سات وعرب سات، مما يوفر إمكانية الوصول السهلة للمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.
  • برامج متنوعة: تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تلبي احتياجات واهتمامات الأطفال بشكل شامل.
  • جودات متنوعة: يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة القناة بجودات مختلفة، مما يسهم في تلبية تفضيلات الجماهير المتنوعة.
  • بث مجاني: تعمل القناة بشكل مجاني تمامًا، دون الحاجة إلى دفع رسوم شهرية أو سنوية، مما يسهل الوصول إليها لجميع المشاهدين.
  • تقديم أفلام الكارتون: تسعى القناة لتقديم مجموعة متنوعة من أفلام الكارتون المحببة للأطفال وحتى البالغين.
  • أغاني وأناشيد متنوعة: تهتم القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تستهوي اهتمام الجميع، مما يمنح تجربة مشاهدة ممتعة وتعليمية.
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lekaaمنذ 16 ساعة
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