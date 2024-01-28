ثبت فورا.. جميع القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو في الدور ال 16 كأس الأمم الإفريقية “ماتش الفراعنة”

تعتبر كرة القدم هي الرياضة الشعبية بشكل كبير، ويتابع العديد من المواطنين كأس الأمم الافريقية على مستوى العالم، ويتم التساؤل على القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو ليتمكنوا من تحميل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهم ومتابعة المباراة، وقد تم توضيح أيضاً مواعيد عرض المباراة سنتعرف علي التفاصيل كاملة في السطور التالية كل ما عليك هو متابعة المقال التالي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو

تساءل العديد من مشجعي كرة القدم على القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو وقد تم توضيح القنوات التالية:

قناة بي ان سبورت تعتبر من أفضل القنوات الرياضية على مستوى العالم، والتي يتابعها العديد من محبين ومشجعين كرة القدم، حيث أنها تعرض المباريات بشكل حصري، وقد تم توضيح بأنه يتم تحميل القناة على النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 12604 الاستقطاب: 12604 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

كما أنه يتم عرض المباراه أيضاً علي قناة Canal 11 HD ويمكن تحميلها من التردد التالي 12437، القمر الصناعي: هسباسات 30 درجه غربا، الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: ¾.

يتم عرض المباراة أيضاً على قناة Sport TV القمر الصناعي Hispasat 30W تردد: 12207 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500.

ما هي مواعيد عرض مباراة مصر والكونغو

بعد أن تم التعرف على القنوات التي تحرص على عرض المباراة، يتساءل العديد من المتابعين على مواعيد عرض المباراة، وهي كالتالي:

أوضح هيئة الاتحاد الخاص بكرة القدم، بأنه تم العمل على عرض مباراة مصر والكونغو يوم الأحد الموافق 28 فبراير لعام 2024، وقد تم التوضيح أنه سيتم عرض المباراة الساعه 10 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعه 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.