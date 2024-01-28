مواجهة من نار.. موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في كأس الإتحاد الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة

يهتم الجمهور العربي والأوروبي من معرفة موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي التي تعتبر من المنافسات القوية التي يخوضها الفريقين ضمن منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي، العد التنازلي على موعد مباراة ليفربول قد انطلق وهذا ما يزيد من معدلات البحث على جوجل بشكل كبير للغاية، ليفربول من الفرق القوية التي تنافس أي فريق وتستطيع أن تثبت تواجدها باستحواذ الكثير من الأهداف

حيث يتشوق الجمهور لمنافسات الفريقين ليفربول ونوريتش سيتي ومن المتوقع أنها تشهد أجواء وتحديات قوية بين الفريقين للوصول إلى التصفيات النهائية، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي والقنوات الناقلة مجاناً.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

حالة من الترقب والانتظار يعيش فيها مشجعى الفريقين ومتابعي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2023-2024 لمتابعة أحداث لقاء ليفربول أمام نظيره نوريتش سيتي في الدور الرابعة من المسابقة، يسعى الفريقين للتألق في هذا اللقاء والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية

ساعات وسوف تنطلق مواجهة الفريقين حسب تاريخ اليوم الأحد الموافق 28 من يناير 2024، ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب آنفيلد وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين، وسوف تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والسادسة والنصف مساءً حسب توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي كأس الإتحاد الإنجليزي

مضى الكثير ولن يتبقى إلا القليل على عمر لقاء الفريقين ليفربول ونوريتش سيتي في الدور الرابع من البطولة مباراة الذهاب، وحسب التصريحات الرياضية الأخيرة أن البث الحي المباشر لمباراة الفريقين يتم إذاعتها رسمياً عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 بجودة hd على أن يتم التعليق فيها بصوت عصام الشوالي، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:.