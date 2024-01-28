تردد قناة رابعة الرياضية العراقية 2024 وتابع مباريات كأس أسيا اليوم مجاناً بدون تشفير

تردد قناة رابعة الرياضية العراقية 2024، مهما تحدثت عن مكانة وكفاءة قناة رابعة الرياضية لن ينتهي الحديث أبداً كونها قناة تتمتع بكل المزايا التي تجعلها تتألف بشكل ملحوظ على الساحة الفضائية، كمنا أن الرابعة الرياضية ضمن أهم القنوات التي تستخدم أحدث التقنيات والإمكانيات وهذا ما يجعلها تقوم بنقل البث المباشر لمباراة كأس آسيا التي لن تتوفر على على عدة قنوات بسيطة

الرابعة هي قناة عربية عراقية انطلقت على الساحة منذ سنوات طويلة، ومازالت تهتم بأدق التفاصيل وتحافظ على كيانها وسط القنوات الرياضية، بل يوم بعد يوم تزداد شهرة وانتشار القناة في شتى الدول العربية، نقدم لكم عبر التقرير التالي رموز تردد قناة رابعة الرياضية العراقية 2024.

تردد قناة رابعة الرياضية العراقية 2024

اليوم الأحد 28 يناير 2024 تقوم قناة الرابعة الرياضية بنقل البث المباراة لمباراة كأس آسيا موسم 2024، اليوم هناك مواجهتين، المواجهة الأولى بين استراليا واندونيسيا الساعة 1.30 مساءً والمواجهة الثانية بين الإمارات وطاجيكستان في تمام الساعة 6 مساءً، وتأتي رموز القناة على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12563.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

قناة رابعة الرياضية العراقية

أصبحت قناة الرابعة تعمل أقوى من السابق لأن مالكي القناة والعاملين بها على تحديث دائم بالقناة لكي لا تنقطع إشارتها أو يتوقف البث الخاص بها، كما أن القناة تعمل بشكل مجاني بدون الحاجة لدفع رسوم شهري لمتابعة المحتوى الرياضية، وتحرص القناة على العمل طوال 24 ساعة بدون توقف لأنها على دراية بأن الجمهور يتعلق بها ويثق فيها عن أي قناة رياضية أخرى، كما يمكنكم الاستمتاع بمتابع البطولات المختلفة والدوريات العراقية والعربية والبرامج الرياضي بأفضل صوت وصورة.

تردد قناة الرابعة الرياضية على عرب سات

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.