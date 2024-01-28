أخيراً اسمك نزل pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي عموم المحافظات
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024، ضمن أكثر اهتمامات المواطنين في العراق هذه الفترة منذ شهرين دعم الرعاية وخاصةً الدفعة السابعة التي تأخرت نتائجها بشكل كبير، مما جعل القلق يسيطر على قلوب الأسر و يتأكدون بعدم وجود أي دفعات جديدة ، ولماذا لم تهتم الحكومة بهذا الأمر على الرغم أنها تعلم مدى صعوبة المعيشة للألف من الأسرة، وأن هذه الفترة هناك تدهور اقتصادي ملحوظ، حسب تصريحات هيئة الحماية الاجتماعية أن الوزارة تقبل 70 ألف مشمول من الدفعة السابعة ويتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن والتأخير لا يعني إلغاء الدفعة بل مجرد وقت لاستكمال الفحص والبحث الإجتماعي، ترقبوا معنا السطور التالية للتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
يتم اعلان النتائج عبارة عن كشوفات بأسماء المشمولين pdf عبر وقع الاستعلام الإلكتروني لذا عليكم اتباع ما يلي:
- الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية.
- ثم اختيار الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة.
- قم بتدوين بيانات بشكل صحيح دون أخطاً.
- اسم المحافظة.
- الضغط على عرض الكشوفات.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
تحصلون على الدعم المقدم من وزارة العمل بناءاً على الشروط ويكون هناك فئات أولى بالرعاية يتم قبول طلبهم بشكل سريع لملاحظة مطابقة كافة الشروط واستكمال جميع البيانات:.
- لابد أن المتقدم على الدعم من أصل الجنسية العراقية.
- ويشترط أن يكون المتقدم مقيم بالعراق وليس في أي بلد مجاورة أخرى.
- لا يقل السن عن 16 عام للنساء ولا يقل عن 18 عام للرجال، وأن لا يتجاوز السن 60 عاماً.
- الأيتام والمرأة الأرملة والمطلقة حضانة الأبناء ولا يوجد لها أي دخل ثابت.
- ذوي الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء.
- الا يمتلك المتقدم سجلات تجارية أو أصول تمليك.