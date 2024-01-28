خاف على صحتك وبطلها احسن.. أسعار السجائر اليوم الاحد 28 يناير 2024.. ياترى العلبة هتوصل لكام

بحث مرتفع على جوجل من قبل المدخنين لمعرفة أسعار السجائر اليوم الاحد 28 يناير 2024، وخاصةً بعد أن أعلنت الشرقية للدخان عن تطبيق الضريبة المضافة لكافة أنواع السجائر المصرية والأجنبية، كما أن هناك حملات مكثفة على الأسواق من أجل وقف التلاعب الذي يحدث ومعاقبة التجار الذين يخالفون القواعد والقوانين، بعد أن قامت الشركة الشرقية للدخان ببيع جزء من حصتها للشركة الإماراتية وبعدها أعلنت الشركة عن بدء تصنيع كميات كبيرة من السجائر وضخها في الأسواق لحل الأزمة التي تسبب فيها التجار معدومي الضمير، والذين استغلوا الفرصة لبيع السجائر في السوق السوداء لزيادة الربح المالي، ترقبوا معنا التقرير التالي للتعرف على أسعار السجائر اليوم الاحد 28 يناير 2024.

أسعار السجائر اليوم الاحد 28 يناير 2024

سعر علبة السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيها.

سعر المونديال احمر وازرق والسيلفر 27 جنيهات.

سجائر كليوباترا بوكس ابيض 27 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيها.

مونديال سويتش منتول و بلوبيري 27 جنيها للعلبة.

أسعار سجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيها للعبه.

سعر سجائر بوسطن/بلمونت 27 جنيها.

سجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيها.

كما يصل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيها.

حملات وزارة التموين لضبط أسعار السجائر

خلال الساعات الماضية قام وكيل وزارة التموين بالغربية بشن حملة تفتيش وضبط الأسواق من أجل السيطرة على الأسعار وخلال حملته قام بضبط عدة محلات تجارية تقوم ببيع السجائر بمبلغ أعلى من التسعيرة الرسمية، حيث تصل الزيادة المضبوط 200 جنيه على قاروصة الواحدة، وتم تحويل التجار إلى النيابة من أجل فرض أقى العقوبة عليهم لأنهم يخالفون القوانين الحكومية، وما زالت حملات التفتيش والضبط مستمرة لحين ضبط الأسواق والقضاء على تلك العناصر معدومة الضمير.