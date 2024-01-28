“الذهب رايح فين تاني”.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يناير بعد الزيادة الأخيرة وعيار 21 يصدم الجميع!!

لقد شهدت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير جدًا بسبب إقبال المستثمرين على شرائه بعد توقعات لانخفاض قيمة الدولار عالميًا، وقد ارتفع سعر جرام الذهب في جميع الأسواق محليًا وعالميًا، ولذلك أصبح ارتفاع سعر الذهب شاغلًا لأذهان كثير من المواطنين، وسوف نقوم بتوضيح سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 وذلك من خلال السطور التالية.

سعر جرام الذهب اليوم الاحد 28 يناير 2024 في أسواق الذهب

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 28 من يناير لعام 2024 يتمثل في النقاط التالية:

يتم شراء جرام ذهب عيار 24 بمبلغ 4364 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 في البيع 4377 جنيه.

وقد وصل جرام الذهب عيار 22 في حاله الشراء 4018 جنيه، وفي حالة البيع يبلغ 4072 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 في حاله الشراء مبلغ 3835 جنيه، وفي حالة البيع 3885 جنيه للجرام الواحد.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في حاله الشراء مبلغ 3291 جنيه، وفي حالة البيع يصل إلى 3334 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 في حالة الشراء يكون سعره 2556 جنيه، وفي حالة البيع فيكون سعره 2590 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب لعيار 12 في حالة الشراء يكون سعره 2194 جنيه للجرام الواحد، وفي حالة البيع يكون سعره 2222 جنيه.

سعر جنيه الذهب الذي يكون وزنه ثمانية جرامات في حالة الشراء 30720 جنيه، وفي حالة البيع 31120 جنيه.

سعر أونصة الذهب عالميًا في حاله الشراء 2069 دولار، وأما في حالة البيع فيبلغ سعرها 2059 دولار.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

لقد قام خبراء الاقتصاد بالإعلان عن أسباب ارتفاع الذهب في السوق المحلي والعالمي، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية وأسباب الارتفاع تكون على النحو التالي: