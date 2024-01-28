نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024، الآن يعيش الطلاب في حالة من الترقب والانتظار لمعرفة موعد اعتماد نتائجهم للفصل الدراسي الأول، حيث انطلقت الامتحانات في العراق لمختلف المراحل التعليمية منذ عدة أيام وحالة الهدوء تسيطر على اللجان المدرسية، مما وضعت وزارة التربية والتعليم كافة الضوابط الأمنية والاحترازية لحماية الطلاب جميعاً وخاصةً بعد تداول بعض الأنباء عن ظهور متحرر كورونا الجديد

تخشى وزارة التعليم أن يتعرض الطالب داخل المدرسة لأي ضرر وهذا ما جعلها تطبيق الإجراءات، وحسب تصريحات الوزارة والتعليمات التي تم وضعها التزام الطلاب جميعاً كي تمر فترة الاختبارات بسلام وهدوء لتحقيق النجاح والوصول إلأى أهدافهم، ننشر لحضراتكم اليوم عبر موقعنا البديل نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 ابقوا معنا.

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024

تتزايد عملية البحث الآن عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط العراق الدور الأول، حيث تعتبر مرحلة الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية التي يحتاج أن يحصل فيها الطالب على أعلى نسب من النجاح للألتحاق بمراحل الثانوية، كما يحدد الطالب مستوى التعليمية في الفصل الدراسي الأول ويسعى ويجتهد كي يصل إلى أعلى الدرجات في الفصل الثاني، خلال الساعات القليلة القادمة يتم الكشف رسمياً عن موعد اعتماد نتائج الثالث المتوسط بعموم المحافظات، بعد أن ينتهي فريق الكنترول من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وهذا ما صرحت به وزارة التربية والتعليم.

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