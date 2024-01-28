شاهد ماتش مصر والكونغو.. عبر تردد القناة الجزائريه الا رضيه 2024 على جميع الاقمار الصناعية بجودة عالية HD

القنوات الارضيه الجزائريه من أبرز القنوات الرياضية الهامة التي تهتم ببث منافسات المنتخب الجزائري في البطولات الافريقية، لذلك ارتفعت التساؤلات على محركات البحث من قبل عشاق الرياضة تردد القناة الجزائريه الا رضيه 2024، بالإضافة إلى أن هذه القناة أخذت الحق في رصد ستة عشر مباراة من البطولة الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، كما أنها تحظى بشعبية فائقة في مختلف أنحاء العالم العربي والدولي، حيث أنها تقوم بنقل المباراة بصورة مجانية، وذلك عبر النايل سات والقمر الصناعي، لذلك نوضح في مقالنا التالي لجميع عشاق ومحبي الألعاب الرياضية تردد القناة الجزائرية.

تردد القناة الجزائريه الا رضيه 2024

تعد تردد القناة الجزائرية الارضية 2024 من القنوات المجانية، التي تحرص على نقل وبث المنافسات الرياضية الافريقيه للانديه الجزائرية، حيث أن القناة اليوم الموافق 28/1/2024 سوف تقوم بنقل وبث مباريات المنتخب المغربي والمنتخب المصري “مصر ضد الكونغو الديمقراطية”، فى البطولة الأفريقية، وجاء تردد القناة الجزائرية بالصورة التالية:

تردد القناة الجزائرية 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد :11680. معدل استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

ضبط تردد القناة الجزائريه الا رضيه

من جهاز التحكم بالتوجه الى قائمة الاعدادات. ثم قم بالنقر على خانة القمر الصناعي. ثم بعد ذلك قم بإدخال بيانات القناة الجزائرية من تردد القناه، معدل الاستقبال، معدل الترميز وجودة القناة، من خلال ريموت كنترول للريسيفر. وبعدها أنقر على زر البحث. وبعد لحظات من البحث تظهر أمامك القناة الجزائريه الا رضيه 2024 على الريسيفر الخاص بك.

موعد بث مباراة مصر والكونغو الديمقراطيه في القاهرة

اليوم الأحد الموافق 28/1/2024 تقام المواجهة النارية في البطولة الأفريقية المنتخب المصري والمنتخب المغربي، للحصول على اللقب، ويتم بث المباراة في مدينة القاهرة في الساعة 10:00 مساء.