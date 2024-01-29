بزيادة 100,000 دينار..موعد صرف رواتب المتقاعدين والشروط المطلوبة لتلك الزيادة المقدرة من وزارة المالية

بعد قرار زيادة 100,000 دينار عراقي للمتقاعدين العراقيين من قبل وزارة المالية العراقية يبحث العديد من المتقاعدين في دولة العراق على موعد صرف رواتب المتقاعدين والشروط المطلوبة لتلك الزيادة المقدرة من الوزارة حيث صرحت وزارة المالية العراقية بأن تلك الزيادة الجديدة تكون في المقام الأول حالياً لجميع من لا يزيد دخله أو راتبه الشهري عن مليون دينار عراقي أو أقل من ذلك ولا تشمل تلك الزيادة من يزيد راتبه عن مليون دينار عراقي حيث الهدف من تلك الزيادة هي رفع مستوى المعيشة والدخل الشهري للفرد كما تلك الزيادة من أجل تحسين ظروف المعيشة للمجتمع العراقي في ذلك الوقت لذلك سوف نشرح للجميع أهم الشروط المطلوبة للحصول على الزيادة مع راتب التقاعد في عموم العراق.

الشروط المطلوبة للحصول على زيادة رواتب المتقاعدين

وضحت وزارة المالية العراقية بأن مقدار الزيادة الجديدة هي 100,000 دينار ولكن هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية للحصول على تلك الزيادة الجديدة سوف نوضحها لكم بالتفصيل اليوم كالتالي:

يشترط أن يكون المتقاعديين لا يزيد راتبهم الشهري عن مليون دينار عراقي.

كذلك تمنح تلك الزيادة بمقدار مائة ألف دينار عراقي لمن يقل أو يساوي راتبه عن مليون دينار عراقي.

كذلك تمنح تلك الزيادة الجديدة المقررة من وزارة المالية العراقية كل شهر لمن يستحق بعد قرار الوزارة.

تم زيادة المهندسين العراقيين بمقدار 150 ألف دينار عراقي.

يفضل توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على راتب التقاعد في شهر فبراير لعام 2024م داخل نطاق العراق.

وزارة المالية العراقية هي المسؤولة على صرف رواتب المتقاعدين لجميع المستفيدين بالزيادة الجديدة وذلك المتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على راتب التقاعد في شهر فبراير.

كما يمكن الاطلاع على قيمة راتب التقاعد في دولة العراق من خلال موقع وزارة المالية العراقية وذلك بعد تعبئة نموذج الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر فبراير لعام 2024م ثم الضغط على الاستعلام وسوف يظهر لك التفاصيل الأخيرة للراتب الشهري للتقاعد في دولة العراق.

موعد صرف راتب التقاعد بالزيادة الجديدة

صرحت وزارة المالية العراقية بأن موعد صرف راتب التقاعد في عموم العراق لجميع المستفيدين سوف يكون في بداية مطلع شهر فبراير الموافق يوم 1 من شهر فبراير لعام 2024م لذلك سوف يتم صرف راتب التقاعد بالزيادة المقررة من الوزارة بشرط توفير جميع الالتزامات المطلوبة للحصول عليها لأنها تشمل فئة محددة في المجتمع العراقي فقط لا غير كما لم يصدر قرار بتغير موعد صرف رواتب المتقاعدين في شهر فبراير لعدم وجود عطلة رسمية أو أعياد في ذلك اليوم لذلك سوف يتم الصرف في يوم الخميس المقبل.