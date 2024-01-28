متع عينك بأجمل الأفلام.. الآن من هنا أجدد تردد لقناة روتانا سينما 2024 استمتع بمشاهدة ممتعة بجودة الـ HD

يوجد العديد من قنوات الأفلام العربية المختلفة والمتنوعة على الأقمار الصناعية والتي تتنافس حتى تحظى بشهرة كبيرة بنسبة مشاهدة عالية لدى الجماهير، لكن تظل قناة روتانا سينما في مقدمة تلك القنوات خاصة وأنها من أقدم قنوات الأفلام التي تم افتتاحها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتقدم هذه القناة باقة مميزة جدا من الأفلام العربية الجديدة لكبار نجوم السينما المصرية ونجد أن محتواها دائما ما يكون مختلف ما بين الأكشن والرومانسي والتراجيديا وفي هذا الموضوع، سوف نذكر لكم أحدث تردد لقناة روتانا سينما تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

يمكن من خلال ضبط تردد قناة روتانا سينما أن يحظى المشاهد بتجربة فريدة من نوعها لمشاهدة باقة متجددة من الأفلام المصرية التي لها مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين، خاصة وأن هذه القناة تقوم بالجمع ما بين الأفلام الجديدة والأفلام التي تعتبر في مرحلة التسعينيات، وقد جاء التردد الجديد لقناه روتانا سينما على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة HD.

القمر الصناعي عرب سات

التردد:11843.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة HD.

خطوات ضبط تردد قناة روتانا الجديد

بعد أن عرضنا لكم الترددات الجديدة لقناة روتانا سينما على الأقمار الصناعية المختلفة في هذه الفقرة نذكر لكم الخطوات التي يمكن من خلالها أن يتم استخدام تلك الترددات حتى يتم تحميل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم: