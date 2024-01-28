من بيتك.. نزل تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو وتابع المباراة في دور 16 كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة اليوم بين منتخب الفراعنة وبين منتخب الكونغو في الدور السادس عشر من عمر بطولة القارة السمراء، ونجد من الآن جماهير المنتخب المصري يبحثون في الوقت الحالي عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو، وبتقرير اليوم ننقل لكم تردد القنوات الناقلة للبطولة، سواء القنوات المفتوحة أو القنوات المشفرة، فضلًا تابعوا معنا.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو

يخوض اليوم منتخب الفراعنة جولة قوية للغاية بين منتخب الكونغو، وذلك على أرضية مدينة سان بيدرو، حيث ملعب لوران هو الحاضن لمباراة اليوم، ويُنقل اللقاء على باقة من القنوات المجانية، حيث تأتي الترددات الخاصة بكل قناة على النحو التالي:

قناة التوجولية tvt

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

القناة مفتوحة.

تردد القناة 11900.

استقطاب أفقي.

ترميز: 27500.

قناة TV 5.8

القمر الصناعي: تركسات 42 شرق.

تردد القناة 12356.

معدل ترميز 7100.

قناة البينية Ortb

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

تردد القناة: 11900.

استقطاب أفقي.

ترميز 275004.

قناة TRT

القمر الصناعي يوتلسات 7 شرق.

تردد القناة: 11900.

استقطاب أفقي.

ترميز 275005.

قناة Rti الإيفوارية

القمر الصناعي للقناة: يوتلسات 9 شرق.

تردد القناة: 11900.

استقطاب أفقي.

ترميز 27500.

قناة بين سبورتس ماكس

وضحنا لكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديقمراطية، وهُناك قناة أخرى تقوم بنقل المباراة، ولكنها قناة مشفرة، حيث تردد قناة بين سبورتس ماكس الأولى بالإحداثيات التالية:

اسم القناة: Bein Sports MAX 1.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 12604.

استقطاب القناة: أفقي.

الترميز على رقم 27500.

التصحيح: 3/2.

القناة مشفرة.

ويمكن متابعة المباراة مساء اليوم الساعة العاشرة على توقيت جمهورية مصر العربية.