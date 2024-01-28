هتتفرج براحتك على الماتش ومن بيتك ومجاناً.. 10 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو اليوم بدور 16 في أمم إفريقيا 2024

10 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو اليوم بدور 16 في أمم إفريقيا 2024، حيث يواجه منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة القادمة بدور ثمن النهائي الدور 16 في الأمم الافريقية، ونتمنى أن يقوم الفراعنة بحصد الفوز ليكمل مشوارهم للصعود للنهائي لكي يحصد لقب النسخة 34 من بطولة الامم الافريقية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح أهم القنوات التي ستنقل هذه المباراة.

10 قنوات مفتوحة ومجانية لنقل مباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الأفريقية

تدعو جماهير مصر بأن تنتصر على الكونغو في هذه المباراه على الرغم من غياب محمد الشناوي ومحمد صلاح بسبب الاصابة التي لديهم، حيث يتوفر عشر قنوات مفتوحة ومجانية تنقل هذه المباراة، حيث يستطيع جماهير الكرة المصرية وعشاق المنتخب أن يشاهدوا المباراة عن طريق هذه القنوات، وهذه القنوات كالتالي:

قناة ماكس سبورت على قمر Hellasat 39E والتي تتوفر تردد 11595.

قناة ستارز hd والتي تتوفر على قمر Amos 4W وتتوفر تردد 11430.

قناة سبورت تي في الموجودة على قمر Hispasat 30w والتي تتوفر تردد 12207.

قناة جولد عبر قمر Amos 4W والتي تتوفر بتردد 11551.

قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E والتي تتوفر بتردد 12356.

قناة بلس hd عبر قمر Amos 4W والتي تتوفر بتردد 10969.

قناة live hd عبر قمر Amos 4W وتكون على تردد 10840.

قناة ماكس سبورت عبر قمر Bulgariasat 1.9E والتي تتوفر تردد 12418.

كما يوجد قناة سبورت hd عبر قمر Amos 4W والتي تتوفر بتردد 11103.

يوجد أيضًا قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E والتي تتوفر عبر تردد 12129.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأحد 28 يناير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 11 م بتوقيت السعودية، وسوف يلاقي الفائز من هذه المواجهة الانتقال إلى ربع النهائي الفائز من مباراة غينيا وغينيا الاستوائية.