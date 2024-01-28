إليكم تردد قناة أهل القرآن بآخر تحديث 2024 على الأقمار الصناعية “نايل سات”

تتمتع قناة أهل القرآن بمكانة رائدة ضمن القنوات التلفزيونية الخاصة بالدين الإسلامي، حيث تسعى هذه القناة من خلال تقديمها محتوى قرآني وإسلامي إلى توعية المسلمين عبر جميع أنحاء العالم، وتتضمن برامجها فقرات لشرح النصوص والأحاديث النبوية الشريفة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الدينية التي تهم جميع أفراد المجتمع المسلم، وشهدت القناة زيادة في الاهتمام، حيث ازداد عدد الأفراد الباحثين عن تردد القناة الجديدة، خاصة في الوقت الحالي، حيث تم تعديل ترددها بهدف تتحسين جودة البث، وفي القادم من الفقرات سنتحدث بلمحة سريعة عن قناة “أهل القرآن” إضافة إلى ذكر المعلومات التقنية لترددها.

لمحة عن قناة أهل القرآن ومحتويات برامجها

تبرز قناة أهل القرآن كواحدة من الشبكات التلفزيونية المتميزة التي حققت نجاحاً كبيراً في مجال الإعلام الديني، وقد نالت القناة التقدير الكبير من النقاد بفضل جهودها في إنتاج فيلم “سلة الفحم”، وقد فازت بجوائز عديدة، منها جائزة أفضل فيلم قصير مصري، تتميز القناة بمكتبة متنوعة تحتوي على تلاوات نادرة لكبار الشيوخ في العالم العربي.

تقدم قناة أهل القران التلاوات المخصصة لتسهيل فهم وتعلم فنون التجويد والاستماع الى النطق السليم، تتجاوز القناة حدود الإنتاج السينمائي لتتفاعل بفعالية مع جماهير المسلمين عبر استقبال الاستفسارات الهاتفية والمشاركة الفعالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تغطيتها الشاملة للمناسك الحج والعمرة وصلاة الجمعة، كما أنشأت القناة موقعاً إلكترونياً يتيح الفرصة للمشاهدين من التفاعل ومتابعة آخر أخبارها وعروضها بسهولة.

تردد قناة بداية على نايل سات وعرب سات بآخر تحديث 2024

في هذا الفقرة سنوفر لكم معلومات تردد قناة أهل القرآن على النايل سات بشكل مفصل ويمكنكم الاطلاع على المعلومات التالية وضبطها على جهازكم بسهولة.

تردد قناة أهل القرآن الجديد 2024 على النايل سات.

تردد القناة: 12398

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تجدر الإشارة إلى أن قناة “أهل القرآن” تبث بجودة عادية، لهذا يمكن استقبالها والاستمتاع ببرامجها المختلفة حتى على أجهزة التلفزيون القديمة، كما أن اسمها على قائمة القنوات سيكون (أهل القرآن).