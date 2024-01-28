HERE.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر منصة وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث الكثير من أفراد الشعب المصري عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر محركات البحث الاجتماعي “جوجل”، حيث أن وزارة التضامن الإجتماعي تقوم باعتماد بطاقة الخدمات المتكاملة لتأمين حياة كريمة لكافة المواطنين وخاصة محدود الدخل أو أصحاب ذوي الإعاقات، لذلك قامت الوزارة بتوفير رابط الاستعلام والخطوات التي يجب اتباعها، من خلال موقعنا الحالي نوضح لكم الرابط وطريقة خطوات الاستعلام والمستندات المطلوبة والشروط الواجب توافرها لاستحقاق بطاقة الخدمات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على راحة أفراد الشعب المصري، لذلك أتاحت لهم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر التواصل الاجتماعي دون الذهاب لمقر الوزارة لغير القادرين، وخاصة أصحاب ذوي الإعاقة، كل ما عليك قم بالدخول موقع وزاره التضامن الاجتماعي على الانترنت بإدخال البيانات المطلوبة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية بشكل دقيق:

قم بالدخول على منصة وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم قم بالضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. قم بالنقر على ايقونة استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة. قم بتسجيل الرقم القومي للمتقدم. ثم انقر على أيقونة بحث.

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

وزارة التضامن الاجتماعي حددت الأوراق المطلوبة عند تسجيل طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حيث يجب إحضار الوالد وقرار الوصاية للقاصر المعاق، وتتمثل هذه المستندات في التالي: