مش هتقدر تغمض عنيك.. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 أفلام جديدة وقديمة ليل نهار

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024، تعتبر قناة روتانا سينما من أشهر القنوات التي تقوم بعرض الكثير من الأفلام والبرامج السينمائية على مدار 24 ساعة، هي قناة سعودية اشتهرت بشكل سريع جدًا وتقوم بتقديم مختلف الأفلام العربية سواء كانت قديمة أو حديثة، هذه القناة تابعة لمجموعة شركة روتانا التي عرفت بالشعار التجاري “مش تقدر تغمض عينيك “.

قناة روتانا سينما

منذ نشأة قناة روتانا سينما قد حصلت على إعجاب الكثير من الناس في الوطن العربي، لأنها تقوم بعرض مجموعة كبيرة من الأفلام الكوميدية والكلاسيكية منذ أكثر من عشرين عامًا، كما أنها تقدم أفضل البرامج المختلفة طوال اليوم فيمكنك متابعتها مجانًا دون دفع أي اشتراك شهري.

تردد قناة روتانا سينما 2024

يتم عرض سلسلة كبيرة من الأفلام المصرية والبرامج المتعددة على قناة روتانا سينما والتي يمكن متابعتها من خلال الترددات الخاصة بالقناة، حيث قامت إدارة القناة بتغيير التردد لتحسن جودة الصوت والصورة، والترددات الجديدة هي كالآتي:

التردد هو: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد آخر لقناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات

التردد هو: 11843.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط تردد قناة روتانا الجديد على جهاز الرسيفر

يوجد خطوات بسيطة جدًا إذا اتبعتها سوف تقوم بتثبيت القناة على جهازك بكل سهولة، ويمكنك متابعة ومشاهدة قناة روتانا سينما عبر اتباع النقاط الآتية: